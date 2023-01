Fregene | Graux FdI | “Telecamere spente | non si aspettino le elezioni per attivarle”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 gennaio 2023)– Abbiamo più volte denunciato la totale sottovalutazione da parte dell’Amministrazione di centro sinistra di Fiumicino delle questioni riguardanti la viabilità, la criminalità e la tutela ambientale. Per esempio è annoso il problema delledi sicurezza non attive: una telenovela che sta assumendo i contorni del noir”. Così commenta Massimiliano, responsabile territoriale di Fratelli d’Italia a Fiumicino. “Nel 2012 la precedente Amministrazione di centro destra – si legge ancora – aveva finanziato l’acquisto e la collocazione di 50stradali. L’attuale, invece, ha prima bloccato e poi sbloccato l’attivazione del prezioso sistema di controllo. Ma le, per ora, restano” Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...