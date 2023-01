Franzoni | Parravicini e Saiani in Nazionale Under 18

Leggi su seriea24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tripla prestigiosa convocazione con laItaliana18 per il Settore Giovanile biancazzurro. I classe 2005 Nicolò, Fabioe Filipposono stati selezionati dal Tecnico Federale Daniele Franceschini per il prossimo raduno dell’Italia18 in programma da domenica 15 a mercoledì 18 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nella giornata di mercoledì gli Azzurrini disputeranno un test amichevole contro la Spagna18, sempre nel Centro di Coverciano, con fischio di inizio previsto alle ore 14:30. “Per il Settore Giovanile e tutta la società biancazzurra – ha dichiarato il Responsabile Andrea Catellani – poter festeggiare una tripla convocazione come questa rappresenta una soddisfazione enorme. La chiamata di ...