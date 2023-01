(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il dibattito è in corso. La proposta è stata lanciata dall’estrema destra, secondo cui l'uniforme servirebbe anche per impedire l'uso di abiti religiosi o etnici nelle scuole

Brigitte Macron, già insegnante di francese e moglie di Emanuel, il presidente della, a sorpresa si schiera con Marine Le Pen, presidente fino al 2021 del "Rassemblement ...per imporre...Brigitte Macron, già insegnante di francese e moglie di Emanuel, il presidente della, a sorpresa si schiera con Marine Le Pen, presidente fino al 2021 del "Rassemblement ...per imporre... Francia, le uniformi a scuola potrebbero tornare obbligatorie. Brigitte Macron: «Cancellano le differenze» Il dibattito è in corso. La proposta è stata lanciata dall’estrema destra, secondo cui l'uniforme servirebbe anche per impedire l'uso di abiti religiosi o etnici nelle scuole ...Brigitte Macron, già insegnante di francese e moglie di Emanuel, il presidente della Francia, a sorpresa si schiera con Marine Le Pen, presidente fino al 2021 del “Rassemblement National” di destra, c ...