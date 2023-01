Francia e Germania vogliono un nuovo piano Ue di aiuti all’industria Ma nel 2022 l’80% delle risorse è finito proprio a loro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per competere alla pari, o quasi, con gli altri colossi globali – Usa e Cina in testa – l’Unione europea rischia seriamente di dimenticarsi di applicare lo stesso principio fondamentale – competere alla pari – al suo interno. Ad indicare il rischio maggiore alle viste per la coesione europea nel 2023 sono i dati appena comunicati dalla Commissione Ue suglidi Stato concessi nell’ultimo anno: che vedono, non a caso i due Paesi in prima fila nel chiedere unmaxi-di, cannibalizzare le. Agli altri 25 Stati membri – Italia compresa – restano le briciole. Per capire il legame tra dati di ieri e progetto di domani, serve un piccolo passo indietro. Anzi due. C’erano una volta gli ...

I ministri degli Esteri dihanno approfittato di una visita in Etiopia per chiedere di rendere conto dei diffusi abusi commessi durante il conflitto nel Tigray, come condizione per la normalizzazione delle ...Per quanto riguarda l'export invece l'Italia è crescita ovunque, tranne in Cina e in. In ... Interessante il quasi +20% di esportazione di spumanti italiani nella concorrente. Italia, ...NEW YORK - Tesla ha deciso di ridurre i prezzi di alcuni suoi veicoli negli Stati Uniti e in Europa, dopo che i dati del quarto trimestre hanno evidenziato un calo delle consegne superiore ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42: Prosegue la bella stagione degli azzurri e c’è attesa per la staffetta femminile di domani. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomerigg ...