Francia e Germania portano l’Europa nel Tigray

(Di venerdì 13 gennaio 2023) I ministri degli Esteri dihanno approfittato di una visita in Etiopia per chiedere di rendere conto dei diffusi abusi commessi durante il conflitto nel, come condizione per la normalizzazione delle relazioni dell’Unione Europea con il Paese. Parlando nella capitale Addis Abeba, il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha sottolineato i crimini, tra cui la “sistematica violenza sessuale”, commessi durante i due anni di conflitto in cui si pensa siano morte centinaia di migliaia di persone. “Come ministro degli Esteri donna, vorrei dire che non è normale che gli stupri facciano parte delle guerre”, ha dichiarato Baerbock. “Il diritto internazionale umanitario è chiaro: i civili e la loro protezione hanno la massima priorità nei conflitti armati, e gli stupri sono crimini di guerra”. L’Ue ha sospeso ...