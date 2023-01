Francesca Bubba | “Il salario che spetta alle mamme o al genitore che si occupa della cura” – INTERVISTA

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tra i 444mila posti di lavoro persi nel 2020 – il 98% dei qualito da donne – c’è anche quello di.In una società che vuole che le donne facciano figli ma discrimina la maternità sul lavoro, la pandemia delle, collaterale a quella da Covid-19, ha chiuso nelle case molte ex lavoratrici con figli, dando per scontato toccasse a loro farsi caricoprole e del ruolo di caregiver durante i vari lockdown. In un mondo del lavoro che considera le donne un costo, e la maternità una calamità professionale, la gravidanza di, oggi family coach e divulgatrice, arriva in un contesto globale in cui aziende e politica di fonte all’emergenza coronavirus non hanno fatto più neppure più finta di considerare il lavoro femminile una risorsa. Tanto più quando ci si trova ...