FOTO | Stephanie McMahon si è operata alla caviglia

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha appena lasciato il suo posto all’interno della WWE. Il ritorno di Vinceha scombussolato la federazione e ne sta rivoluzionando nuovamente gli assetti interni. Si dice che Steph non sia affatto d’accordo con quanto sta accadendo, ne tantomeno su una possibile vendita della federazione. Ora l’ex CEO si trova in ospedale, si èad unae ha condiviso la cosa subito dopo l’intervento. Ora viariabilitazione. Qui sotto il post pubblicato sui social. OperazioneBusy week! Thank you Dr. Waldrop, @AndrewsSportMed and the Orthopaedic Center Staff for fixing my ankle! And to Kevin Wilk @ChampionSportsM for already getting me started on rehab! (And of course to my amazing caregiver ...