Fosca Innocenti | protesta per lo spot della fiction con Vanessa Incontrada | Cavallo maltrattato | scena penosa

Parte stasera " venerdì 13 gennaio 2023 - la seconda stagione di. La Fiction con Vanessa Incontrada nei panni di un vicequestore, torna a farci compagnia nelle prime serate di Canale5 . Come nella passata stagione, gli appuntamenti saranno quattro ...Vanessa Incontrada torna in tv su Canale 5 in prima serata con la seconda stagione di ''. Durante le riprese della serie non tutto è filato liscio. Già, perché proprio la protagonista è stata vittima di un piccolo incidente sul set. Il responsabile La new entry della ...SERIE TV Fosca Innocenti, le anticipazioni e il promo dell'ultima puntata L'ultimo episodio della serie tv con Vanessa Incontrada va in onda venerdì 4 marzo su Canale 5 e in streaming su… Leggi ...Esordio "agitato" per Vanessa Incontrada e la sua fiction su Canale 5 "Fosca Innocenti" che riparte stasera. La serie, seguitissima nella prima edizione e ...