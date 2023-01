' Fosca Innocenti' | alle 21 40 su Canale | trama e cast della serie con Vanessa Incontrada

Nella seconda puntata della stagione 2 diseguiremo la Vicequestore di Arezzo con un altro caso di omicidio . La puntata è intitolata Legami pericolosi , e stavoltasi reca in un atelier di abiti d'epoca , nel cui ...Con il nuovo anno, ecco arrivare sul piccolo schermo tante nuove fiction. Su Canale5 stasera torna in prima serata la seconda stagione di. Gli appassionati si attendono tante novità, ma il primo vero "scossone" è arrivato sul set durante le riprese. Ad essere coinvolta la protagonista Vanessa Incontrada : quest'ultima è ...A che inizia Fosca Innocenti 2 su Canale 5 Scopri tutti i dettagli sulla messa in onda della seconda stagione con Vanessa Incontrada!"Fosca Innocenti", questa sera alle 21.40 su Canale 5 la seconda stagione della serie tv con Vanessa Incontrada e Francesco Arca.