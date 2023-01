Fosca Innocenti 2 | Vanessa Incontrada e Giovanni Scifoni | l’incidente sul set che li ha fatti conoscere

(Di venerdì 13 gennaio 2023)è stata vittima di un incidente sul set di2 con una moto che le è passata sul piede. A colpirla involontariamente è stato, new entry della serie tv. Per fortuna l’attrice non si è fatta nulla anche se è rimasta a terra dolorante. A svelare l’episodio è lo stessoche su Facebook spiega di non saper guidare neanche il Ciao, ma alla firma del contratto aveva detto che sapeva guidare la moto e commenta: “Il primo giorno di set mi hanno dato questo mostro enorme. Azione, parto e la moto va lunga, io salto all’indietro e non mi faccio niente. Una donna rimane a terra dolorante, la moto le è finita sul piede. È. Piacere, io sono ...

