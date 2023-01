Fosca Innocenti 2 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Stasera, venerdì 13 gennaio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladi2, la seconda stagione della fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca eda Giulio Manfredonia. In tutto andranno in onda quattro puntate per quattro venerdì sera.2 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Quanto dura (durata) ogni? La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,40 alle ore 23,50 del venerdì sera. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Incidente, per fortuna non grave, per Vanessa Incontrada sul set di2 che stasera, venerdì 13 gennaio, è in programmazione su Canale5 in prima serata. La Incontrada, che della serie è la protagonista, è rimasta coinvolta in un incidente sul set: una ...Nella seconda puntata della stagione 2 diseguiremo la Vicequestore di Arezzo con un altro caso di omicidio . La puntata è intitolata Legami pericolosi , e stavoltasi reca in un atelier di abiti d'epoca , nel cui ...Dopo il successo di pubblico della prima stagione, da stasera (venerdì 13 gennaio) su Canale 5 arrivano le nuove puntate della fiction Fosca Innocenti, ...Vanessa Incontrada è stata coinvolta in un incidente con una moto durante le riprese di Fosca Innocenti 2. Il racconto di Giovanni Sciofoni.