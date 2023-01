Fosca Innocenti 2 | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo il buon risultato ottenuto dalla prima stagione nel 2022,2, seconda stagione della serie tv con Vanessa Incontrada, è pronto a tornare in onda. L’appuntamento è da venerdì 13 gennaio 2023, su Canale 5, mantenendo così la stessa collocazione del venerdì sera già avuta l’anno scorso. Ma daè composto2? Proprio come la prima stagione, anche la seconda è composta da quattro episodi, ciascuno della durata di circa 100 minuti, in onda per quattro prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata della seconda stagione, quindi, va in onda il 3 febbraio.2, la trama Proseguono le indagini del vicequestore di Arezzo,, alle prese con ...