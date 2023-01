Fosca Innocenti 2 | quante puntate | durata e quando finisce

(Di venerdì 13 gennaio 2023)sono previste per2, la seconda stagione della serie tv con Vanessa Incontrada in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro. La prima venerdì 13 gennaio 2023; la quarta e ultima venerdì 4 febbraio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 13 gennaio 2023 Seconda puntata: venerdì 21 gennaio 2023 Terza puntata: venerdì 28 gennaio 2023 Quarta puntata: venerdì 4 febbraio 2023Quanto dura () ogni puntata di2? La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,40 alle ore 23,50 del venerdì sera. Lacomplessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 ...

Incidente, per fortuna non grave, per Vanessa Incontrada sul set di2 che stasera, venerdì 13 gennaio, è in programmazione su Canale5 in prima serata. La Incontrada, che della serie è la protagonista, è rimasta coinvolta in un incidente sul set: una ...Nella seconda puntata della stagione 2 diseguiremo la Vicequestore di Arezzo con un altro caso di omicidio . La puntata è intitolata Legami pericolosi , e stavoltasi reca in un atelier di abiti d'epoca , nel cui ...Dopo il successo di pubblico della prima stagione, da stasera (venerdì 13 gennaio) su Canale 5 arrivano le nuove puntate della fiction Fosca Innocenti, ...Vanessa Incontrada è stata coinvolta in un incidente con una moto durante le riprese di Fosca Innocenti 2. Il racconto di Giovanni Sciofoni.