Fosca Innocenti 2 | Giorgia Trasselli è di nuovo una tata “Ma nella vita non cucino così bene”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In2 ladi Casa Vianello,, torna in un ruolo simile, quello di Bice, anche se con connotati molto diversi. La seconda stagione della serie parte il 13 gennaio su Canale 5 e la vedrà al fianco di attori di prestigio come Giulio Manfredonia e Vanessa Incontrada. L’attrice ha parlato a LiberoQuotidiano del suo ruolo di Bice paragonandolo a quello del passato: “Lache interpreto inè molto diversa da quella di Casa Vianello. È un personaggio molto più accudente rispetto a quanto lo fosse quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ma soprattutto le storie disono diverse, hanno un altro tratto anche dal punto di vista stilistico. Il mio personaggio è una contadina saggia, ...

Mediaset Infinity

Giovanni Scifoni, uno dei nuovi protagonisti della serie2, ha svelato un incidente avvenuto sul set della fiction e che ha visto protagonista l'attrice Vanessa Incontrada. Vanessa Incontrada: l'incidente sul set Un brutto spavento per ...Sarà tra i protagonisti (e anche in questa serie nel ruolo della tata!) della 2ª stagione didiretta da Giulio Manfredonia con Vanessa Incontrada . La tata è proprio un ruolo che ... Fosca Innocenti 2, cast seconda stagione: quando inizia Oltre al lavoro, Fosca dovrà misurarsi anche con i problemi di cuore, poiché la sua relazione con Cosimo (Francesco Arca) sarà messa alla prova. Con i protagonisti, tornano anche i personaggi interpre ...Le anticipazioni della prima puntata di Fosca Innocenti 2, intitolata "Come la principessa", che andrà in onda il 13 gennaio 2023.