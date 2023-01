Formula E Messico | dove vederla in tv e in streaming | orari e diretta streaming

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La nuova stagione 2023 del MondialeE è ai nastri di partenza e scatterà in questo weekend a Città delsul circuito Hermanos Rodriguez. Grande attesa per vedere in pista le nuove monoposto della serie elettrica...

Sky Sport

Quest'anno gli undici team e i ventidue piloti scatteranno da Città del, sulla versione short del circuito intitolato ai fratelli Rodriguez e utilizzato anche in1, mentre il weekend ...LaE infine ha posto grande attenzione all'aspetto della sostenibilità ambientale, ... • TEAM E PILOTI Inprenderà il via un Mondiale orfano della Mercedes campione del mondo . ... Formula E al via in Messico, la Maserati fa sognare Il Gruppo fornirà anche soluzioni per supportare la trasmissione di energia e informazioni in tutti gli ambiti di elettrificazione sostenibile del team ...Sabato la prima gara della stagione 2023 del Campionato del Mondo elettrico. Penske il team da battere con il campione uscente Vandoorne. Il tifo italiano tutto per la Maserati, in pista con Mortara e ...