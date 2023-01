Formia | la paziente non si sveglia dall’intervento Il medico balla e si fa un video

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Unsi è fatto unmentreva in sala operatoria con, lì davanti, laancora addormentata dopo l’intervento chirurgico. Ciò che rende la scena non solo assurda ma anche inquietante è che ilfosse già imputato per omicidio colposo per la morte di un’altra. È accaduto nella sala operatoria della L'articolo proviene da Leggilo.org.

... mentre un paziente, sottoposto ad anestesia, è immobile sul tavolo per un intervento. Il protagonista di quella particolare scena all'interno della clinica Costa di Formia, ripresa con uno smartphone. Vicenda incredibile quella che è accaduta in un ospedale di Formia. Il video riprende tutto: scene da incubo con il paziente davanti a lui. Anestesista balla e scherza in sala operatoria mentre addormenta il paziente. Il tutto è stato ripreso da uno smartphone e il video è stato pubblicato in esclusiva da Repubblica.