Formazioni Napoli-Juve | per Sky Spalletti confermerà il tridente che ha battuto la Samp

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Scendo no in campo questa sera allo stadio Maradona ore 20:45,per la 18ª giornata di Serie A. Una sfida al vertice tra le due44 punti,ntus 37. La squadra diproverà ad allungare ancora il suo vantaggio su quella di Allegri. La redazione di Sky Sport ha previsto quali dovrebbero essere le mosse diper la sfida di questa sera contro lantus. “conferma ilche haladoria, tornano dal 1? Rrahmani e Zielinski. Allegri dovrebbe scendere in campo con la difesa brasiliana e Fagioli-Locatelli-Rabiot in mezzo al campo”,ntus: la formazione di ...

I due allenatori ancora devono annunciare leufficiali, ma se Allegri ha qualche ... Poco fa il club ha infatti diramato la lista dei convocati per- Juventus. A dirigere la sfida sarà ...- Juventus: probabili, orario e dove vederla in tvIl Napoli e la Juventus hanno allestito due formazioni che sono prima e seconda, così come il Milan che è a 7 punti dalla vetta. Per me c’è, da un lato, un Napoli padrone del proprio destino e la ...Napoli-Juventus è il match valido per la 18esima giornata di Serie A TIM: probabili formazioni e dove vedere la partita in TV e in streaming.