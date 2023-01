Fondi | agevolazioni Tari 2023 | domande entro il 28 febbraio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 gennaio 2023)– È stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune diun avviso pubblico per richiedere lenei seguenti casi: a) utenza domestica presso la quale risiede un soggetto diversamente abile, con grado di invalidità pari al 100 per cento ed attestazione ISEE del nucleo familiare fino ad € 12.000,00: riduzione del 50 per cento sia della parte fissa, sia della parte variabile; b) utenza domestica presso la quale risiede un nucleo familiare che versa in condizioni di disagio economico preso in carico dai Servizi Sociali dell’Ente con attestazione ISEE fino ad € 5.000,00: riduzione fino al 100 per cento sia della parte fissa, sia della parte variabile. SCADENZA 28La domanda deve essere presentatail termine del 28 ...