Fiumicino senz’acqua per 15 ore | al via i lavori in diverse località del comune | ecco dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 gennaio 2023). Una grande ventata disu tutto il. Non solo quelli che interesseranno il tratto stradale esterno, Roma-, o quelli per il rifacimento della segnaletica orizzontale, perché saranno in corso anche ampiper la manutenzione delle condutture idriche, inparti deldie che inevitabilmente comporteranno alcune problematiche ai cittadini, come l’assenza completa di acqua, o di acqua ad alta pressione, per alcune ore durante la giornata. Ma non scoraggiatevi, sarà una situazione provvisoria per poter garantire il corretto flusso durante tutto l’anno. Ad ogni modo, per non farsi cogliere impreparati,tutte le informazioni sullecoinvolte e gli orari ...