Firenze | Piantedosi | “Dobbiamo mostrare che lo Stato c’è” Migranti e tifosi violenti L’incontro con Nardella

Il ministro dell'Interno Matteo, l'uomo che dovrà decidere se sospendere le trasferte dei tifosi di Napoli e Roma per un ...chi si ritiene sia responsabile di certi fatti - ha detto a...Così il Ministro dell'Interno,, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza,a, riferendosi agli scontri tra tifosi sull'A1. Sulla ...Gli scontri tra gli ultras del Napoli e quelli della Roma sull'A1 non rimarranno impuniti. Parola del il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. "Mi riservo di prendere provvedimenti a breve - ha di ...“Ho letto auspici da più parti di fare azioni chirurgiche verso chi si ritiene sia responsabile di certi fatti. Io sto valutando, ancora non ho adottato provvedimenti, ci sarà una valutazione nelle pr ...