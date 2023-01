Fiorentina | Quarta | sublussazione della rotula destra | assente contro la Roma

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un nuovo infortunio in casa, oltre lo stop di Cabral e Terracciano, il club viola dovrà fare a meno di Martinez. Il centrale argentino si è provocato unanel match di Coppa Italiala Sampdoria. Quest’oggi il giocatore ha sostenuto degli accertamenti che hanno “escluso lesioni ossee e capsulo-legamentose.ha già iniziato il percorso di riabilitazione e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”, scrive il club. Certa la sua indisponibilità per la trasferta di domenica con la. SportFace.

Commenta per primocomunica che il calciatore Lucas Martinez, nel corso della gara di Coppa Italia-Sampdoria, in seguito ad uno scontro di gioco, ha riportato la sublussazione della rotula destra. Gli esami diagnostici eseguiti nella giornata ...Il difensore centrale della, Martinez, si è infortunato durante l'ottavo di finale di Coppa Italia con la Sampdoria Il difensore centrale della, Martinez, si è infortunato durante l'ottavo di ...Fiorentina, infortunio per Martinez Quarta: sublussazione della rotula destra, arriva la comunicazione della società toscana.Arriva un nuovo report medico a firma Fiorentina riguardo la botta subita da Lucas Martinez Quarta contro la Sampdoria che lo ha costretto ad uscire dal campo. Ecco il comunicato: ...