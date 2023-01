Fiorentina-Nico Gonzalez | l’argentino il sacrificato della società?

GianlucaDiMarzio.com

...decidesse di rilanciare Zaniolo dall'inizio invece Pellegrini arretrerebbe in mediana, ... assente Cabral c'è Jovic ma non è escluso (anzi) che Italiano possa schierareGonzalez come ...Il Leicester fa sul serio perGonzalez . Dopo i primi contatti con laper l'attaccante argentino, il club inglese insiste e sta provando a limare con i viola la distanza tra domanda e offerta. Le Foxes , che hanno ... Fiorentina, offerta del Leicester per Nico Gonzalez: la situazione Tutte le probabili formazioni e i fantaconsigli della 18°giornata di Serie A, che inizierà stasera con l'anticipo tra Napoli e Juventus.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...