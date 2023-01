Fiordelisi vs Donnamaria | scoppia la lite notturna | “Non mi ami! Vai da Antonino!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Erano almeno tre giorni che Edoardoe Antonellanon litigavano e ci stavamo preoccupando tutti. Le cose però sono tornate alla normalità e ieri notte al GF Vip èta una nuova violenta discussione con tanto di pianti e accuse. Mentre i due erano a letto tranquilli, Antonella ha avuto un momento di crisi e ha messo in dubbio – nuovamente – i sentimenti di Edoardo. Dopo essersi trasferiti in salone, l’influencer ha accusato il compagno di non averla mai difesa dal ‘branco’. “Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata. Contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, hanno alzato la voce in massa. E tu non hai fatto nulla. Il branco c’era! Se tu puoi essere amico di donne con cui sei stato, allora non dire a me di ...