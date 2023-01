Finta esecuzione di Erdogan a Stoccolma | nuove scintille tra Svezia e Turchia

... perché pur sapendo dell'aumento dei prezzi ha proceduto non solo facendodi niente, ma ... sin da subito, sull'avvio dell'delle opere. Nella richiesta veniva, inoltre, avanzata una ...L'di una sorta didi un leader straniero democraticamente eletto è di per sé riprovevole, e soprattutto in un Paese che ha perso due volte leader politici per omicidio', ...ROVIGO - Entravano nelle società in difficoltà, se ne impadronivano, portandole anche alla bancarotta, commettevano truffe ai danni di altre società e, infine, con i proventi hanno creato una finanzia ...La persona è indagata per un episodio estorsivo realizzato tramite l’invio di mail contenenti false convocazioni di giustizia per reati di tipo pedo-pornografico minacciando conseguenze giudiziarie e ...