Finita la luna di miele | cala la fiducia nel premier Meloni

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ladidegli italiani con la? A leggere il primo sondaggio realizzato da Lab 21.01 di Roberto Baldassari per Affaritaliani.it, si direbbe proprio di sì. Il mancato rinnovo dello sconto sulle accise dei carburanti, che ha fatto schizzare i prezzi alla pompa, non è piaciuto affatto agli italiani. Che hanno subito presentato un conto salatissimo alla presidente del Consiglio. Per il mancato sconto sui carburanti gli italiani hanno subito presentato un conto salatissimo allaLa prima rilevazione eseguita all’indomani degli aumenti registrati sui carburanti registrano infatti un calo nellasull’operato della. “Il mancato rinnovo della sforbiciata alle accise ha avuto un effeftto immediato: pur tenendo presente che il suo ...

La Stampa

Sembrala fase del rodaggio per giudici, concorrenti e anche per il pubblico e MasterChef torna ai ... Va detto, però, che se quando ha lastorta se la cava così, sarà difficile buttarla ...Bello tosto!!!- Voto 6,50 - Pezzo banger per. Energia, ritmo e la produzione di Big Fish.intorno a ricordi e domande che rincorrono risposte e fanno disordine in una storia d'amoreL'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 14-15 gennaio. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano ...La benzina, è noto, è un liquido altamente infiammabile. Gli italiani, anche questo è arcinoto, quando il prezzo del carburante va alle stelle danno in escandescenze e - giustamente - se la prendono c ...