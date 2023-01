Fifa | aperti procedimenti contro Argentina e Croazia | le motivazioni

... membro del Consiglio" E meno male, perchè hanno potuto dimostrare quanto valgono. Tra due ... Teniamo gli occhinoi sportivi, è bellissimo vedere partite in stadi bellissimi, ma non si può ...... Evelina Christillin Evelina Christillin, membro del consiglio, ha rilasciato alcune ... Teniamo gli occhinoi sportivi, è bellissimo vedere partite in stadi bellissimi, ma non si può ...La FIFA, la Federazione internazionale di calcio che organizza i Mondiali, ha aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio dell’Argentina per presunta cattiva condotta dei suoi giocatori ...I sudamericani dopo la premiazione hanno corso e cantato attraverso l'area delle interviste ufficiali e hanno danneggiato le pareti divisorie ...