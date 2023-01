Fifa 23 | problemi per FUT | cosa è successo

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 13 gennaio 2023)23 continua a far discutere: ecco chein questi ultimi giorni. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ancora una volta sulla bocca di tutti,continua ad essere gettonato e chiacchierato per mille motivi. Come rivela ‘La Gazzetta’, nelle scorse ore il gioco di calcio è stato in down con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.