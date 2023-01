FIFA 23 | ecco i risultati della finale della eSuperCup!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si è conclusa da poco la prima trancheeSerie A TIM 2023 con laeSuperCup di23: scopriamo insieme ie il team vincitore Ieri è iniziata ufficialmente il campionato eSport per eccellenza in Italia: la eSerie A TIM 2023, confermata dopo un’edizione 2022 eccellente e che ha visto trionfare, come campione d’Italia, il Torino FC eSports Team. Questa edizione vedrà sfidarsi moltissimi team di grande importanza sul territorio italiano, dal Bologna Fc 1909 eSports, all’Empoli Fc eSports, la Fiorentina eSports, la Juventus Dyre fino ad, appunto, i campioni in carica del Torino. E molte, molte altre. Mancano comunque alcune squadre, come Inter, Lazio, Milan, Napoli e Roma, che hanno stretto accordi esclusivi con eFootball di Konami. Come ...