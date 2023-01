Festival di Berlino 2023 | attesi Pierfrancesco Favino e Mario Martone

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tra i titoli selezionati al prossimodi; presenti anche Laggiù qualcuno mi ama, die L’ultima notte di Amore, con protagonistaIldiè quasi pronto al decollo, deliziando l’attesa di tutti gli appassionati, con nomi, pronostici e grandi eventi. Un programma ricco ed emozionante; il primo grande ritorno a pieno regime dopo la pandemia. Ad aprire le danze spetterà a She Came to Me di Rebecca Miller; ma la vera meraviglia spicca tra gli otto titoli aggiunte in Berlinale Special, grazie ai nomi di due italianissimi: L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, con protagonista Piefrancescoe il documentario Laggiù ...