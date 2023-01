Ferrari | Harman Automotive nuovo partner tech e sponsor in F1

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Interrotta quella che era unaizzazione Qualcomm frutto di un accordo in ambito industriale,sigla per il mondiale di Formula 1 2023 una nuovaship tecnica, con

Interrotta quella che era una sponsorizzazione Qualcomm frutto di un accordo in ambito industriale,sigla per il mondiale di Formula 1 2023 una nuova partnership tecnica, conAutomotive. La realtà controllata da Samsung sarà presente con il marchio sulle forme del progetto...Laha annunciato una nuova partnership pluriennale conAutomotive, una società di tecnologie elettroniche avanzate, filiale di Samsung Electronics, focalizzata sulla customer experience ...La Scuderia Ferrari ha annunciato una nuova partnership pluriennale con Harman Automotive, filiale di Samsung Electronics. Sarà team partner del Cavallino Rampante.L'azienda è specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche connesse e sarà partner per la progettazione dell'infotainment e sistemi di bordo delle future Ferrari stradali ...