FdI in difesa del vino italiano lancia la campagna “le bugie nuocciono gravemente alla salute”

Il Sole 24 ORE

Così il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera Luca Cannata (). Al centro dell'... infatti, è finalizzato l'intervento di potenziamento del personale in forza al Masaf per la...Così il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera Luca Cannata (). Al centro dell'... infatti, è finalizzato l'intervento di potenziamento del personale in forza al Masaf per la... La Svezia cambia strategia di difesa: Nato, più spese militari, leva obbligatoria PALERMO (ITALPRESS) – “Nessun dubbio sulla correttezza dell’azione politica e amministrativa dell’assessore regionale al Turismo Francesco Scarpinato. F ...ROMA - La sua rete non è vasta, ma chi ne fa parte in questo momento conta molto nel Paese. Perché lui oggi è l'uomo forte del governo di Giorgia Meloni: e non solo perché ne è il cognato, ma perché d ...