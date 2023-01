Fdi centralizza comunicazione deputati | ogni nota deve avere ok ufficio stampa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, sollecita i colleghia passare per l'del partito per i comunicati da inoltrare alle agenzie, in modo da "favorire ...

...da "favorire lo sviluppo di una comunicazione coerente" e per "per evitare la diffusione di prese di posizione relative a temi sui quali si è deciso di non intervenire"."Il Gruppo parlamentare di......da "favorire lo sviluppo di una comunicazione coerente" e per "per evitare la diffusione di prese di posizione relative a temi sui quali si è deciso di non intervenire"."Il Gruppo parlamentare di...