Farmaci ritirati dal mercato perché contaminati | l’Oms lancia l’allarme

Leggi su tvzap

(Di venerdì 13 gennaio 2023)hatoin Europa per due. Questisono risultati scadenti, in quanto non soddisfano gli standard e le specifiche di qualità. La raccomandazione che fa l’Organizzazione mondiale della sanità è quindi quella di evitarne l’utilizzo. I rischi se si consuma questo farmaco sono talmente gravi da poter causare la morte. Di qualistiamo parlando? Allarme delin Europa: quali sono Quali sono iin questione da non utilizzare assolutamente? Si tratta di medicinali per la tosse e per i sintomi di raffreddore e influenza, il cui produttore dichiarato è l’azienda indiana Marion Biotech. I nomi dei...