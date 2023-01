Farmaci antinfluenzali | ecco perché sono introvabili

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ibuprofene, paracetamolo, antipiretici, spray per il mal di gola, ma anche antibiotici e cortisonici questo invernoina. Iclassici che non mancano mai nelle case delle famiglie degli italiani quest’annomerce rara e lee da mesi denunciano lo scarseggiare delle scorte e un’emergenza rifornimenti che riguarda tutte le città, dalle grandi metropoli ai piccoli centri. Dopo due anni di pandemia e l’industria farmacologica totalmente assorbita dal business Covid il ritorno della banalissima influenza - e per di più con un’epidemia inattesa e precoce - ha colto tutti impreparati. Una psicosi figlia del Covid Era dal 2009 che non si registravano picchi d’influenza tanto elevati e dopo 24 mesi avvolti come bachi da seta in mascherine e distanze di ...