Fantacalcio | 5 portieri da schierare per la 18ª giornata di Serie A

(Di venerdì 13 gennaio 2023) . Weekend lungo per i fantacalcisti: le dritte sui. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM 18ainA e 18° turno diper tutti i fantallenatori che già domani dovrannola formazione. Il temaè particolarmente caro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calcio in Pillole

I consigli di formazione per continuare a vincere la giornata alsono un punto di riferimento per molti lettori. Vediamo le varie sorprese e i migliori ...Il ruolo dell'estremo ...La lunghissima pausa è finita e finalmente torna la Serie A (e il). C'è tanto da dire visto che i giorni di riposo hanno svuotato, anche se non del tutto, ...si apre una 'sfida' traIn un turno caratterizzato dalle rimonte, più o meno clamorose, di Roma, Monza ed Empoli, i big tengono fede solo parzialmente alle attese lasciando spazio a calciatori meno spesso illuminati dalla lu ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...