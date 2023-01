“Falla finita | capito?” GF Vip 7 | le urla da fuori piombano nella casa E sono tutte per Giaele

(Di venerdì 13 gennaio 2023)De Donà e Andrea Maestrelli, ex vippona dice la sua.del GF Vip i colpi di scenaall’ordine del giorno e il pubblico ha avuto modo di comprenderlo. Liti ma anche amicizie e flirt:più spiata d’Italia può succedere davvero di tutto. E l’ex vippona del reality show ne sa qualcosa. Clarissa Selassiédalladel GF Vip 7. Con tanto di megafono in mano, l’ex vippona ha deciso di fare un gesto e ‘re’ letteralmente la sua cotta a Maestrellidalle mura di Cinecittà. Ma riavvolgiamo il nastro del tempo e proviamo a cogliere alcuni dettagli dell’intera vicenda che tirerebbe in ballo il nome di una delle attuali concorrenti che ha saputo conquistare l’apprezzamento del ...

La Stampa

Ma non èqui: Sarao preca pochi minuti più tardi, Andrea Russotto centra la traversa al 37' ... Altra sostituzione al 59' con Strumbo in campo per. Al 65' Ferraro richiama in panchina ...... Paganini, colpito di striscio al volto, Campiti capisce che è. La Glock sottratta al ... Unache il vicepresidente del Senato e coordinatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vuole ... Perché il libro di Harry è già un bestseller: Moehringer tra gli Harmony e Tolstoj Roma-Genoa, nervosismo per Zaniolo e confronto acceso con l'arbitro: ecco cosa è successo tra il 22 e il direttore di gara.