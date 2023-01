“Facciamo ruotare i Dirigenti ogni 3 anni” | “no | eleggiamoli e in carica solo 4 anni” | “ … e le competenze?” | esplode il dibattito

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per l’ANAC causa rischio corruzione iscolastici dovrebbero stare innella stessa scuola al massimo sei, quindi dovrebbero essere spostati nel raggio di 50 chilometri presso un'altra scuola. A prevederlo (senza i 50 km di raggio dal punto di spostamento) in realtà è la riforma “La Buona scuola” e adesso i nodi iniziano a venire al pettine. L'articolo .

GamingPark

Maun passo indietro. L'epico progetto di Coppola, rimasto nei pensieri del regista per ... Secondo le prime informazioni diffuse, le vicende dovrebberointorno al sogno utopico di un ...Ogni attività della vita della Chiesa deveattorno all'asse portante della Parola. Soprattutto in un tempo in cui viviamo di parole,fatica a metterci in ascolto della Parola di Dio, ... Scoprite cosa fanno Koraidon o Miraidon se li facciamo girare su se stessi in Pokémon Scarlatto e Viola Sono iniziate oggi le operazioni di smontaggio della grande ruota panoramica che ha contraddistinto il panorama di Asti durante le feste di Natale. Aperta ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...