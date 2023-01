FA | Chelsea | punizioni contro il coro omofobo “Rent Boy”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilha accolto la decisione della Federcalcio inglese di rendere punibile unnei confronti dei propri tifosi. Il club lo ha definito un “passo nella giusta direzione”. La FA ha annunciato che i cori di ‘Boy’ sono ora considerati una violazione delle sue regole, ed è tradizionalmente rivolto ai tifosi dei Blues dalle tifoserie avversarie. “Il canto di ‘Boy’ è intollerabile e non ha posto nel calcio o altrove, il fatto che i club rivali possano ora affrontare un’azione disciplinare se i loro tifosi si impegnano in questo comportamento discriminatorio e offensivo è un passo nella giusta direzione. Chiunque scelga di partecipare a questo canto deve sapere che le proprie azioni hanno delle conseguenze”, scrive il club ufficiale. SportFace.

