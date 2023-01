F1 | Mika Hakkinen | “George Russell potrebbe battere ancora Lewis Hamilton | il futuro è dalla sua parte”

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “? Penso sia un pilota davvero impressionante e potrà teneredietro”. Parole e musica di, due volte campione del mondo di Formula Uno che, a quanto pare, è già pronto a regalare una investitura non di poco conto al giovane pilota della Mercedes. Il finlandese ha analizzato la situazione all’interno del team di Brackley e, come riportato da Crash.net, non ha lesinato complimenti al nativo di King’s Lynn, rindo dal Gran Premio di San Paolo, prima vittoria in carriera per il classe 1998: “Quello che ha fatto in Brasile è stato notevole. La macchina, per una volta, era competitiva ai massimi livelli e lui è stato in grado di centrare il successo e, statene certi, sarà solo il primo di una lunga ...