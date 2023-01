F1 | James Vowles lascia la Mercedes e diventa il nuovo team principal della Williams

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il mosaico deiper il Mondiale di Formula Uno 2023 è finalmente completo. La, dopo le dimissioni di Jost Capito, ha infatti annunciato quest’oggi il sorprendente nome del suo sostituto:. La scuderia di Grove ha ingaggiato dunque il responsabilestrategia in(ruolo che ha ricoperto dal 2019 al 2022). Scelto dunque un tecnico per guidare il tentativo di rinascitastorica squadra inglese, reduce dall’ultimo posto nel campionato costruttori 2022. Grande soddisfazione per Matthew Savage, presidente di Dorilton Capital (la nuova proprietà): “Siamo lieti di dare il benvenuto aalla. È uno dei talenti più rispettati in Formula 1 e ci porterà a crescere ...

