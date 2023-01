F1 | Ferrari | nuova partnership pluriennale con Harman Automotive

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Laha annunciato unacon, una società di tecnologie elettroniche avanzate, filiale di Samsung Electronics, focalizzata sulla customer experience in campo automobilistico, che lavorerà consu più ambiti con lo scopo di portare sul mercato un’esperienza in abitacolo di ultima generazione. “La velocità e l’agilità della Scuderia rispecchiano l’approccio ad alte prestazioni dinel creare la miglior esperienza in abitacolo per i guidatori di tutti i giorni”, dichiara Benedetto Vigna,CEO, che sottolinea: “Lache incomincia oggi unisce due marchi noti per la loro eccellenza e per la capacità di portare al limite i confini della ...