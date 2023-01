«Exxon sapeva di devastare il clima» Fin dagli anni 70 e meglio della Nasa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per dirla con un popolare slogan degli attivistitici, #Knew. Le società petrolifere, cioè,no benissimo che le emissioni di anidride carbonica dei combustibili fossili avrebbero condotto alla crisitica. L'articolo proviene da il manifesto.

Secondo i documenti e i promemoria interni alla compagnia, latutto quello che c'era da sapere per affermare l'esistenza del cambiamento climatico e ammettere la propria responsabilità. ...Secondo i documenti e i promemoria interni alla compagnia, latutto quello che c'era da sapere per affermare l'esistenza del cambiamento climatico e ammettere la propria responsabilità; ...