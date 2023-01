Ex Juve | nuova avventura per Lemina

Commenta per primo Il centrocampista gabonese Mario Lemina, ex Juventus, secondo quanto appreso da Calciomercato.com è vicino al passaggio dal Nizza al Wolverhampton.Il pre Napoli - Juventus si accende con le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri, a pochi minuti dall'inizio della sfida, si è espresso sulla polemica con Massimiliano Allegri , ...1' - SI PARTE! VIA AL MATCH! La Juve manovra il primo pallone dell'incontro. 20:44 - Squadre in campo, al Maradona risuona l'inno ufficiale della Serie A. Dopo le formalità di rito finalmente prenderà ...Il pre Napoli-Juventus si accende con le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri, intervistato da DAZN a pochi minuti dall'inizio della sfida, si è così espresso sulla polemica co ...