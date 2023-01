Infobetting

In mezzo alle vittorie con Leeds e Chelsea (battuto due volte nel giro di pochi giorni) fanno rumore i passi falsi con(1 - 1) in Premier League e(2 - 0) in League Cup: ...City 16:00 Brighton - Liverpool 16:0016:00 Nott'm Forest - Leicester 16:00 Wolves - West Ham 18:30 Brentford - Bournemouth CALCIO - LA LIGA 14:00 Valladolid - Rayo Vallecano 16:... Everton-Southampton (sabato 14 gennaio 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Kav from the band Blitz Vega takes on our Predictions challenge this weekend and he has tipped up five-goal thrillers in both the Manchester and north London derbies ...Frank Lampard speaks on his position and fan protests in his press conference ahead of crucial Everton game at home to Southampton in Premier League ...