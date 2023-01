Eurosport Player non esiste più | cosa succede a chi era abbonato? Come continuare a vedere tutto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo anni di onorato servizio,è prossimo ad andare in pensione. Da sabato 14 gennaio 2023 lo storico strumento per seguire in streaming la programmazione dei canali satellitari della famiglianon sarà infatti più disponibile al pubblico. La notizia ha generato scompiglio fra gli appassionati di tutte le discipline olimpiche, tuttavia gli allarmismi sono fuori luogo. In realtà ormai già da più di un annoera stato affiancato da Discovery+, app analoga e affine, seppur allargata a tutti i canali della famiglia Discovery. Dopo un lungo periodo di conza,segna dunque il passo, lasciando “l’esclusiva” al suo successore, che ne eredita il testimone. Nei modi della visione nulla cambierà ...

DAZN detiene i diritti delle partite di Serie A: è quindi ilprincipale del massimo ... FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali1HD e 2HD, ...Le gare saranno trasmesse in tv dai canali di, in streaming su, Discovery Plus. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA ...Dopo anni di onorato servizio, Eurosport Player è prossimo ad andare in pensione. Da sabato 14 gennaio 2023 lo storico strumento per seguire in streaming la programmazione dei canali satellitari della ...Oggi venerdì 13 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino ci terrà compagnia con il superG maschile a Wengen, mentre le donne saranno impegnate nella p ...