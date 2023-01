Europei di Short Track | l’Italia si qualifica per quarti e semifinali

... ci lusinga: ci fa sentire cittadini, oltre che italiani. Grazie mille a chi ci ha votato e ... Best Video, Best Pop e Best Longform Video con Taylor Swift " All Too Well: TheFilm A otto ...È illabour che affilgge un po' tutti i servizi educativi. Già ora infatti di educatori non ... come già avviene nel resto del sistema scolastico e in molti altri paesi. Né va, infine, ...Elisa Confortola. - Photo credit Getty. Esordio da incorniciare per l’Italia dello short track ai Campionati Europei di Danzica. Nella giornata inaugurale della rassegna continentale dedicata ai turni ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:58 Domani si riparte con i quarti di finale e le semifinali delle rispettive distanze. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport b ...