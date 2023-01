Estrazione Eurojackpot Venerdì 13 Gennaio 2023 | i numeri di oggi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La redazione di Zon.it vi aggiorna in tempo reale suidelle estrazioni dell’. A partire dalle ore 20 scopri con noi idella lotteria e controlla se hai vinto. Analizziamodell’di13del 13Combinazione Vincente: Euro: Come si giocaè il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, ...

E' in arrivo un nuovo appuntamento con la lotteria europea, che offre nuove opportunità per tentare la fortuna! Magari giocando anche più numerioggi 13 gennaio 2023.di oggi, venerdì 13 dicembre 2022 . Stasera, come ogni venerdì, torna il concorso della lotteria Europea ed 'internazionale', il gioco nato nel marzo 2012 che ...Eurojackpot , stasera venerdì 13 gennaio nuova estrazione. Nel concorso di martedì 10 nessun giocatore ha azzeccato il 5 + 2 e il ...Estrazioni dell’Eurojackpot: a seguire la combinazione vincente e i due euronumeri relativi all’estrazione di venerdì 13 gennaio 2023 ...