(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMisure cautelari in carcere per Pietro, Antonio e Felicia Ligato, i tredel capodefunto della camorra casertana Raffaele Ligato, sono state eseguite dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha disvelato la piena operatività dello storicoda sempre attivozona di Pignataro Maggiore, nel Casertano, definita ladel. Unricostituitosi attorno alla figura di Pietro Ligato, che dopo la scarcerazione avvenuta qualche anno fa, ha ripreso in mano le redini della cosca fondata dal padre, iniziando a battere il territorio per lee a minacciare eventuali concorrenti che volessero occupare lo “spazio criminale”. Almeno fino a questa ...

Agenzia ANSA

Il procedimento si trovafase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell'art.27 della Costituzione.Proprio quest'ultimo, secondo quanto emerso dalle indagini, gli avrebbe affidato il controllo dell'impianto per la pesa dell'uva (formalmentedisponibilità di un imprenditore) nel comune di ... Estorsioni nella "Svizzera del clan", in cella i figli del boss - Campania gravemente indiziati del reato di estorsione e di lesioni personali, aggravati dalla finalità di agevolare il clan camorristico “Ligato” egemone nell’area riferibile al Comune di Pignataro Maggiore ...Arrestati due uomini accusati di una serie di rapine ed estorsioni a 8 persone da maggio 2022 a Firenze e Scandicci. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri i due uomini di 20 e 21 anni avevano c ...