Esce il FilmDocu sugli anni di Valenzi | il sindaco rosso di Napoli

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Parte a gennaio il viaggio nelle sale italiane del film – documentario ‘La Giunta‘ di Alessandro Scippa, che racconta la complessa fase storico-politica di, e dell’Italia, durante glidelle giunte ‘rosse’ guidate da Maurizio(1975-1893). L’opera prodotta da Antonella Di Nocera per Parallelo 41 e da Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazionee AAMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, è stata realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania. ‘La Giunta‘ sarà presentato ail 20 gennaio alle ore 21 al Cinema Modernissimo con un evento anteprima con regista e produttori, anche con il patrocinio del Comune di, e sarà in ...