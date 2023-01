Erdogan a testa in giù come Mussolini | ira della Turchia

... dove sono stati lanciati slogan contro il presidente turco Recep Tayyipe un burattino che gli somiglia è stato appeso ain giù su un palo di fronte al municipio. 'Il Pkk sta gettando ...... il regime di Aliyev esercita una forma di terrorismo di stato enuovamente la comunità ... La presenza della Turchia didietro gli azeri costringe i russi a subire le mosse del tandem dei ...STOCCOLMA - La Turchia ha chiesto alla Svezia di identificare coloro che hanno appeso a testa in giù un pupazzo dalle sembianze del presidente turco Recep Tayyip Erdogan davanti al municipio di Stocco ...Ankara, 13 gen. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha avvertito la Svezia che Ankara non sosterrà la sua candidatura di adesione alla Nato a meno che non adotti misure decis ...